كندا تقيم مراسم تنصيب الملك تشارلز

المصدر: رويترز

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أعلنت كندا تشارلز ملكا لها اليوم "السبت" في احتفالية رسمية في أوتاوا في مقر الإقامة الرسمي للحاكم العام، وهو ممثل الملك في كندا ويؤدي مهام رئيس الدولة نيابة عنه.

وفي وقت سابق، اجتمع مجلس الخلافة في قصر سانت جيمس في لندن لإعلان تنصيب تشارلز. وتمثل الاحتفالات بروتوكولا لإضفاء الطابع الرسمي على تغير رأس الدولة.

وأصبح تشارلز (73 عاما) تلقائيا ملكا لبريطانيا ورئيس 14 دولة ومنطقة أخرى من بينها كندا بمجرد وفاة والدته الملكة إليزابيث "الخميس" عن عمر يناهز 96 عاما.

وأعلنت كندا فترة حداد على الملكة تمتد عشرة أيام. وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية منذ عام 1867، ظلت ضمن الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضوا في الكومنولث التي تضم دول الإمبراطورية السابقة التي يترأسها الملك البريطاني.

ووقع جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي وماري سايمون التي تشغل منصب الحاكم العام على إعلان تنصيب الملك الجديد عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وتم إطلاق الأبواق إيذانا بتلاوة المسؤول المعني بيان المجلس بتنصيب الملك الجديد للجمهور باللغتين الإنجليزية والفرنسية، منتهيا بعبارة "عاش الملك!".

واختتم الحفل بتحية بإطلاق 21 طلقة وعزفا لفرقة القوات المسلحة.

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