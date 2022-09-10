تشارلز الثالث في أول إعلان بعد التتويج: الملكة إليزابيث خسارة لا تعوض

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بأنها "خسارة لا تعوض."في أول إعلان له عقب التتويج رسميا ملكا للمملكة المتحدة.

وقال تشارلز الثالث خلال المراسم اليوم: "إنه واجبي الأكثر حزنا أن أعلن وفاة أمي الحبيبة، الملكة."

وأضاف: "أدرك جيدا مدى عمق تعاطفكم والأمة بأسرها، بل اعتقد أنه يمكنني أن أقول لكم والعالم برمته تعاطف معي في هذه الخسارة التي لا تعوض التي أصابتنا جميعا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وتابع: "إنه أكبر عزاء لي أن أعلم التعاطف الذي عبر عنه الكثيرون لشقيقتي وأخوتي".

وتم اليوم إعلان "تشارلز الثالث" رسميا ملكا لبريطانيا، خلفا للمملكة التي توفيت أول أمس الخميس عن 96 عاما في مقر إقامتها بقصر بالمورال في اسكتلندا.

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، التي تضم كبار الساسة والقضاة والمسؤولين، اليوم تتويج تشارلز الثالث ملكا في مؤسسات الدولة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأعلام التي نكست عند منتصف السارية حدادا على الملكة الراحلة، سترفع من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش و الذي تم بثه على التلفزيون لأول مرة.

وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا حتى غد الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة عند منتصف السارية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز