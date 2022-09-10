إعلان تشارلز الثالث رسمياً ملكاً لبريطانيا خلفاً لإليزابيث الثانية

المصدر: د ب أ

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تم اليوم السبت إعلان "تشارلز الثالث" رسميا ملكا لبريطانيا، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية أول أمس الخميس عن 96 عاما في مقر إقامتها بقصر بالمورال في اسكتلندا.

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، التي تضم كبار الساسة والقضاة والمسؤولين، اليوم تتويج تشارلز الثالث ملكا في مؤسسات الدولة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأعلام التي نكست عند منتصف السارية حدادا على الملكة الراحلة، سترفع من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش و الذي تم بثه على التلفزيون لأول مرة.

وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا حتى غد الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة عند منتصف السارية.

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