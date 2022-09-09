تكريماً للملكة الراحلة.. برج إيفل مظلم و"إمباير ستيت" يتلألأ باللون الفضي

المصدر: د ب أ

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أظلمت العديد من المعالم الشهيرة في جميع أنحاء العالم تكريما لذكرى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك بعد الإعلان عن وفاتها عن عمر 96 عاما.

وأعلن مشغلو برج إيفل عن إطفاء أضواء البرج الباريسي الشهير عند منتصف الليل.

كما أطفأت عجلة لندن "لندن اي"، وهي عجلة ملاه على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في العاصمة البريطانية، أنوارها مع غروب شمس يوم الخميس.

وفي الوقت ذاته، أعلن مبنى إمباير ستيت بنيويورك أنه سوف "يضيء باللون الأرجواني ويتلألأ باللون الفضي" تكريما للملكة الراحلة.

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