هكذا تلقَّى ترامب نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية (فيديو)

المصدر: البيان

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تلقَّى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بدهشة شديدة وحزن مرير.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رد فعل ترامب لدى سماع خبر وفاة الملكة.

وبدا ترامب في الفيديو مصدوماً وهو يقول: «توفيت للتو.. يا إلهي.. لم أكن أعلم ذلك، علمت للتو للمرة الأولى».

وأكد الرئيس الأمريكي السابق أن إليزابيث الثانية خلَّفت إرثاً هائلاً.

وأضاف، في بيان مشترك مع زوجته ميلانيا: «خلف الحكم التاريخي والمرموق للملكة إليزابيث إرثاً هائلاً من السلام والرخاء لبريطانيا العظمى».

وتابع: «أمنت قيادتها ودبلوماسيتها الراسخة تحالفات وطورتها مع الولايات المتحدة ودول حول العالم. إلا أنها سيتم تذكرها دوما لإخلاصها لبلادها وتفانيها الذي لا يتزعزع لمواطنيها من الرجال والنساء».

كان قصر باكنغهام قد أعلن، في بيان اليوم، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً بقصر بالمورال في اسكتلندا، وخلفها على عرش بريطانيا نجلها الأكبر الملك تشارلز الثالث.

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