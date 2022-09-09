بوتين يعزّي بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث

المصدر: رويترز

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قالت وكالات أنباء روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم أمس الخميس تعازيه لبريطانيا في "الخسارة التي لا يمكن تعويضها" للملكة إليزابيث، التي توفيت أمس عن 96 عاما.

وفي رسالة إلى الملك تشارلز، عاهل بريطانيا الجديد، قال بوتين إن الملكة "تمتعت بحق بحب واحترام رعاياها وكذلك بالسلطة على المسرح العالمي".

وأضاف "أتمنى لكم الشجاعة والصمود في مواجهة هذه الخسارة الصعبة التي لا يمكن تعويضها. أرجو منكم نقل خالص التعازي والدعم لأفراد العائلة المالكة ولشعب بريطانيا بأسره".

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