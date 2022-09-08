ليز تراس: الملكة إليزابيث كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة

المصدر: رويترز

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أشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم، بالملكة إليزابيث، ووصفتها بأنها "روح بريطانيا العظمى"، والصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة، وذلك بعد وفاة الملكة بسلام في منزلها في اسكتلندا.

وقالت تراس، متحدثةً خارج مكتبها ومقر إقامتها في داونينج ستريت، إن الملكة كانت "مصدر إلهام شخصي لي وللعديد من البريطانيين".

وأضافت: "الملكة اليزابيث الثانية كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة. لقد نمت بلادنا وازدهرت في عهدها. بريطانيا هي البلد العظيم الذي هي عليه اليوم بسببها".

وأكدت أن الراحلة وفرت للبلاد الاستقرار والقوة.

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