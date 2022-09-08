ميغان تتخلَّف عن زيارة الملكة إليزابيث

المصدر: رويترز

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تخلَّفت ميغان ماركل عن زيارة الملكة إليزابيث في اسكتلندا.

وذكرت (بي.إيه ميديا) أن الأمير البريطاني هاري توجه بمفرده إلى اسكتلندا دون زوجته ميغان، ليكون إلى جوار جدته، بعدما عبَّر الأطباء عن قلقهم إزاء حالتها الصحية اليوم.

وكان من المقرر أن يتوجه هاري ميغان معاً إلى اسكتلندا، حسبما أعلن ناطق باسمهما اليوم.

وكان يفترض أن يحضر هاري وميغان، اللذان يقيمان في الولايات المتحدة، حفلاً خيرياً في لندن مساء اليوم، لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى اسكتلندا حيث توجد الملكة.

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكينغهام، اليوم، أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، وأوصوا بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية" في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم.

وتعاني الملكة، البالغة 96 عاماً، مند أكتوبر العام الماضي مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وأضاف القصر، في بيان: "بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية"، مشيراً إلى أن "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

وأوردت وكالة برس اسوسييشن أنه تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي.

ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73 عاماً) مع زوجته كاميلا إلى بالمورال حيث تمضي الملكة سنوياً نهاية الصيف.

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