بلينكن يزور أوكرانيا للإعلان عن تمويل عسكري جديد

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن وصل إلى أوكرانيا اليوم الخميس وسيعلن عن تمويل عسكري أجنبي جديد بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا و18 دولة أخرى.

تأتي زيارة بلينكن بينما أعلنت أوكرانيا عن تقدم إيجابي في جهودها لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين، الذي لم يحدد الدول الأخرى أو قيمة التمويل المخصص لأوكرانيا، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعت الكونغرس على اعتزامها إتاحة التمويل من أجل استثمارات طويلة الأمد.

أضاف المسؤول أن الإعلانات الأحدث عن المساعدات العسكرية ترفع إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى 15.2 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق اليوم الخميس أن بايدن وافق أيضا بشكل منفصل على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا فيما يجتمع وزراء دفاع في ألمانيا لبحث سبل تقديم دعم طويل الأمد لكييف في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

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