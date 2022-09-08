روسيا البيضاء تطلق مناورات بالقرب من مناطق حدودية

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء اليوم الخميس إطلاق تدريبات عسكرية عند مدينة بريست القريبة من الحدود البولندية وفي العاصمة مينسك ومنطقة فيتيبسك شمال شرق البلاد.

وذكرت أن التدريبات، المقرر أن تستمر حتى 14 سبتمبر أيلول، ستحاكي "تحرير أراض استولى عليها العدو لفترة مؤقتة" واستعادة السيطرة على مناطق حدودية.

وأشارت الوزارة إلى أن مستوى القوات والمعدات العسكرية المشاركة في التدريب لا تتطلب تقديم إخطار بموجب إرشادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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