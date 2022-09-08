بايدن يستقبل أوباما وعقيلته بالبيت الأبيض لحضور إزاحة الستار عن لوحتيهما الرسميتين

المصدر: د ب أ

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لحضور إزاحة الستار عن اللوحتين الرسميتين المرسومتين لهما في البيت الأبيض، واصفا إياهما بـ "الصديقين العزيزين والأمريكيين العظيمين".

وقال بايدن أمس الأربعاء في فعالية صاخبة بالغرفة الشرقية للبيت الأبيض "مرحبا بكما باراك وميشيل في بيتكما"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

كانت المراسم جزئيا احتفالا بالدور التاريخي للزوجين كأول أسرة من أصل أفريقي تسكن البيت الأبيض، كما كانت جمعا لشمل، أوباما وبايدن اللذين دخلا انتخابات الرئاسة من قبل في بطاقة واحدة عن الحزب الديمقراطي ومئات من الموظفين الذين شغلوا مناصب في الإدارتين.

ووصف بايدن اللوحتين بأنها "تذكرة للجميع هنا والآن، ولمن يتقلدون السلطة، بأن الأمل والتغيير مهمان".

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