بسبب محتوى صيني.. البنتاغون يُوقف قبول طائرات إف-35

المصدر: رويترز

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قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توقفت عن قبول طائرات إف-35 الجديدة بعد أن اكتشفت أن مغناطيسا مستخدما في محرك المقاتلة الشبح مصنوع من مواد غير مصرح بها من الصين.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون راسل جويميري أن تحقيقا خلص إلى أن سبيكة في مضخة التزييت بالمحرك لا تمتثل لقوانين المشتريات الأمريكية التي تحظر المحتوى الصيني غير المصرح به. ‬وأكد أن المغناطيس لا ينقل المعلومات أو يلحق ضررا بالطائرات، وأنه لا توجد مخاطر.

وقالت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، "المشكلة تتعلق بمغناطيس في الآلة التوربينية في إف-35 التي تصنعها شركة هانيويل من مواد منها الكوبالت وسبائك السماريوم".

وقالت شركة هانيويل إنترناشيونال، التي تصنع المضخة، إنها "لا تزال ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة تلبي جميع متطلبات عقود العملاء أو تتجاوزها".

وقال مكتب البرنامج المشترك في بيانه إنه سيتم استخدام مصدر بديل للسبيكة في المستقبل.

وهناك مغناطيسات أخرى من أصل صيني ضمن مكونات الطائرة حصلت على إعفاءات من مسؤولي البنتاغون السابقين.

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