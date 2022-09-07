زيلينسكي أول رئيس يتحدث مع تراس ويدعوها لزيارة أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس إلى زيارة أوكرانيا، ليصبح بذلك أول رئيس لدولة أجنبية يجري اتصالا مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "أصبحت الزعيم الأجنبي الأول الذي يجري محادثة مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة حديثا ليز تراس. دعوتها إلى زيارة أوكرانيا. شكرت الشعب البريطاني على المساعدات الدفاعية والاقتصادية الرئيسية لأوكرانيا. من المهم أن تكون بريطانيا مستعدة لزيادة تعزيزها. وتم إيلاء الاهتمام للضمانات الأمنية"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "ناقشنا مشاركة بريطانيا في تعافي أوكرانيا. المزيد من الضغط المنسق على الاتحاد الروسي. والهدف من ذلك هو وقف العدوان وتقديم الجناة إلى العدالة. من المهم تصنيف روسيا دولة إرهابية. سنواصل التفاعل النشط بجميع الأشكال".

وكان زيلينسكي وسلف تراس، بوريس جونسون، حليفين قويين منذ بدء الحرب التي تشنها روسيا على جارتها.

وكان جونسون قد قام بعدة زيارات إلى العاصمة الأوكرانية، كان آخرها الشهر الماضي، عندما قدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (2ر62 مليون دولار).

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