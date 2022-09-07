تحرير 15 طفلاً بولاية ريفرز النيجيرية بعد خطفهم للاتجار بهم

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة بولاية ريفرز النيجيرية في بيان أمس الثلاثاء أنها أنقذت 15 طفلا كانوا قد اختطفوا من أجل الاتجار بهم.

وتم العثور على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و15 سنة، مع امرأة تبلغ من العمر 44 عاما تدعي أنها راهبة في تلك الولاية الجنوبية الواقعة في منطقة دلتا.

واعتقلت الشرطة المرأة وقالت إنها تعمل على لم شمل الأطفال مع آبائهم‭‭‬.

وقال إيبوكا فرايداي: مفوض شرطة ولاية، ريفرز في بيان إن التحقيقات جارية بهدف اعتقال مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتجار بالبشر أمر شائع في نيجيريا، حيث يتم خطف الأطفال أو إجبارهم على العمل في المنازل أو العمل في مجال الجنس أو غير ذلك من أعمال السخرة.

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