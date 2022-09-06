غوتيريش يحثّ روسيا وأوكرانيا على نزع السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء روسيا وأوكرانيا على الاتفاق على محيط منزوع السلاح حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال جوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "في خطوة أولى، يجب على القوات الروسية والأوكرانية الالتزام بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري تجاه موقع المحطة أو من موقع المحطة".

وأضاف "في خطوة ثانية، ينبغي إبرام اتفاق بشأن محيط منزوع السلاح. ويشمل ذلك على وجه الخصوص التزام القوات الروسية بسحب جميع الجنود والمعدات العسكرية من ذلك المحيط والتزاما من القوات الأوكرانية بعدم الدخول إليه".

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق اليوم إلى إقامة منطقة أمنية حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، قائلة إن خبراءها وجدوا أضرارا جسيمة في المحطة الواقعة على جبهة القتال في الحرب.

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