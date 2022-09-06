خسائر باكستان من الفيضانات غير المسبوقة تفوق 10 مليارات دولار

المصدر: رويترز

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قدر مسؤولون التكلفة الاقتصادية للخسائر الناجمة عن الفيضانات غير المسبوقة، التي غمرت ثلث باكستان، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما حذرت الأمم المتحدة من احتمال تدهور الوضع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إن الحكومة رفعت المساعدات النقدية إلى 70 مليار روبية باكستانية (315.32 مليون دولار) لنحو 1.2 مليون أسرة الأكثر تضررا من الفيضانات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الشمال أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1325 شخصا بينهم 466 طفلا.

وأضافت أنه تم إيواء نحو 636940 نازحا في قرى من الخيام قائلة إن المياه الهادرة جرفت 1.6 مليون منزل و 5735 كيلومترا من الطرق والسكك الحديدية و 246 جسرا وأنظمة اتصالات و750 ألف رأس ماشية، وغمرت أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت كلا من المحاصيل المزروعة والمخزنة.

وأبلغت الوكالة الوطنية للتصدي للكوارث مجلس الوزراء أن 81 منطقة من إجمالي 160 تضررت بشدة من الفيضانات.

وحذر مسؤول كبير في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنه مع توقع هطول المزيد من الأمطار في الشهر المقبل فإن الوضع قد يتدهور.

وقالت إندريكا راتواتي مديرة الوكالة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إن "هذا سيزيد من التحديات التي يواجهها الناجون من الفيضانات ومن المرجح أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع لنحو نصف مليون نازح مما يجبر المزيد على هجر منازلهم".

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