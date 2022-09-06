65 شخصاً حصيلة قتلى زلزال سيشوان الصينية

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان، جنوب غربي الصين، أمس الاثنين إلى 65 وفاة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين تجاوز 200، بينهم 50 في حالة حرجة، مشيرة إلى أن 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وكانت منطقة لودينج، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن تشنجدو، عاصمة المقاطعة، الأكثر تضررا من الزلزال، الذي بلغت شدته 8ر6 درجة.

ودمر الزلزال منازل وتسبب في انهيارات أرضية. ولا تزال العديد من الشوارع مغلقة حتى اليوم، كما تعطلت إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات.

وتجري حاليا عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بمشاركة آلاف الأشخاص. وتشارك قوات من الجيش في العملية.

ووقعت عدة هزات ارتدادية في المنطقة، بينها واحدة بقوة 2ر4 درجة.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية بأن 35 ألف أسرة فقدوا التواصل مع العالم الخارجي، وحرم أكثر من 40 ألف شخص من إمدادات الكهرباء .

وتم دعم عمال الإنقاذ بطائرات مروحية وطائرات بدون طيار، للبحث من الجو. كما تستخدم معدات ثقيلة لتطهير المناطق المتضررة.

وقدمت كل من وزارة المالية الصينية وحكومة سيشوان مساعدات مالية 50 مليون يوان (حوالي 2ر7 مليون دولار)، بحسب تقارير إعلامية رسمية.

وفي عام 2008، ضرب زلزال عنيف بقوة 9ر7 درجة المقاطعة، وأودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

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