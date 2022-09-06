استقالة وزيرة الداخلية البريطانية مع انتخاب تراس زعيمة لحزب المحافظين

المصدر: د ب أ

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استقالت بريتي باتيل من منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا في أعقاب انتخاب ليز تراس زعيمة لحزب المحافظين.

وفي خطاب استقالتها لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت باتيل إنها اختارت أن تواصل خدمتها العامة من المقاعد الخلفية، عندما تتولى تراس رسميا منصب رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن باتيل قولها إنه أمر "مهم للغاية" أن تواصل دعم السياسات التي انتهجتها للتصدي للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وكتبت باتيل على موقع تويتر "لقد كان شرفا لي في حياتي أن أتولى منصب وزيرة الداخلية لمدة ثلاثة أعوام.. أنا فخورة بعملنا لدعم الشرطة وإصلاح نظام الهجرة لدينا وحماية بلادنا".

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