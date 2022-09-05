الإعصار «هيننامنور» يقترب من شرق الصين.. وتجديد الإنذار باللون الأصفر

المصدر: د ب أ

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جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم الاثنين، انذارا باللون الأصفر للتحذير من الإعصار "هيننامنور" بسبب اقترابه من شرق الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويعتبر "هيننامنور" هو الإعصار الـ11 الذي تشهده الصين في العام الجاري.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار الذي تم رصده في المياه على بعد 245 كيلومترا من جنوب شرق جزيرة تشوجياجيان بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين في الساعة الخامسة صباحا، سيتجه شمالا بسرعة تتراوح بين 20 و25 كيلومترا في الساعة مع تراجع شدته ببطء.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في جيانجسو وتشجيانج وشانغهاي، أمطارا معتدلة إلى غزيرة من الساعة الثامنة صباح الاثنين حتى الساعة الثامنة صباح الثلاثاء بسبب الإعصار، حيث من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار في بعض المناطق إلى 80 ملليمترا.

وتم حث السفن والقوارب على الاحتماء بالموانئ، ووُجهت الدعوة للمناطق ذات الصلة للاستعداد لأعمال الإنقاذ والإغاثة.

ويوجد في الصين نظام للإنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربع مستويات، مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشد إنذار، ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.

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