جونسون قد لا يحضر مؤتمر حزب المحافظين بعد مغادرة رئاسة الوزراء

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعتزم عدم حضور مؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر المقبل، وذلك بعد خروجه من منصبه.

وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن جونسون الذي وبشكل تقليدي يعتبر نجم هذا التجمع الحزبي، سوف يسير على خطى سلفيه ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، إذا قرر أن يتجنب حضور المؤتمر في برمنغهام.

ويترك جونسون، الذي سيحل محله زعيم جديد لحزب المحافظين اليوم الاثنين، ويتنحى عن منصب رئيس الوزراء في اليوم التالي، السلطة في الوقت الذي لا يستبعد فيه أقرب حلفائه أن يسعى مستقبلاً لتولي أعلى منصب في البلاد، وفقاً لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

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