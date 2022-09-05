زيلينسكي: أوكرانيا "استعادت" ثلاث قرى في الجنوب والشرق

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأحد، تحقيق تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي، مشيداً بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا، وثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضاً.

ولم يذكر على وجه التحديد مكان وجود هذه المناطق ولم يأت أيضاً على ذكر موعد استعادتها، مكتفياً بالقول إنه تلقى "تقارير جيدة" في اجتماع اليوم الأحد من قادته العسكريين ورئيس المخابرات.

وفي خطابه الليلي المصور، شكر زيلينسكي قواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق والاستيلاء على أراض مرتفعة في منطقة شرقية أيضاً في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير قريتين في الجنوب.

ونشر كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس في وقت سابق من يوم الأحد، صورة لجنود يرفعون العلم الأوكراني فوق قرية قال إنها تقع في المنطقة الجنوبية التي تشكل المحور الرئيسي للهجوم المضاد.

وكتبت تيموشينكو في منشور على فيسبوك فوق صورة لثلاثة جنود على أسطح منازل وأحدهم يثبت علماً أوكرانيا فوق أحدها: "فيسوكوبيلا. إقليم خيرسون. أوكرانيا. اليوم".

ويقع إقليم خيرسون إلى الشمال من شبه جزيرة القرم التي غزتها موسكو في فبراير 2014 وضمتها إليها في الشهر اللاحق. وكانت القوات الروسية قد استولت على الإقليم في مرحلة مبكرة من الصراع الحالي.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة لوجانسك قد أعلنوا استيلاءهم على مدينة ليسيتشانسك في أوائل يوليو الماضي، في إطار معركة للسيطرة على منطقة دونباس، وهي مركز لتعدين الفحم، في شرق أوكرانيا والتي تضم أيضاً مدينة سيفرسك.

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