خروج مهاتير محمد من المستشفى بعد علاجه من كوفيد19

المصدر: رويترز

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قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في بيان إنه خرج من المستشفى اليوم الأحد الذي كان قد دخله بعد إصابته بكوفيد -19.

ولمهاتير البالغ من العمر 97 عاما تاريخ من مشاكل القلب. وقد أصيب بنوبات قلبية وأجريت له عمليات جراحية. وعمل مهاتير رئيسا للوزراء أكثر من 20 عاما كما أنه ما زال عضوا في البرلمان.

وكان مهاتير قد دخل معهد القلب الوطني يوم الأربعاء بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا وقال البيان إنه سيبقى في الحجر الصحي في المنزل حتى يوم الثلاثاء.

وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر 2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.

وخضع مهاتير لإجراء طبي اختياري في يناير ثم دخل المستشفى مجددا في وقت لاحق من الشهر للعلاج.

ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له رئيس الوزراء السابق، واكتفيا بقول إنه أدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.

شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003. وعاد لرئاسة الوزراء في عمر 92 عاما بعد أن قاد تحالف المعارضة إلى فوز تاريخي في عام 2018، إذ هزم الحزب الذي كان يتزعمه يوما. لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.

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