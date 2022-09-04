مقتل 9 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور نهر ريو جراندي إلى الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولو جمارك أمريكيون إن تسعة مهاجرين لقوا حتفهم وتم إنقاذ 37 آخرين أثناء محاولتهم عبور نهر ريو جراندي، الذي ارتفع منسوب مياهه بسبب الأمطار الغزيرة، إلى الولايات المتحدة بالقرب من إيجل باس بولاية تكساس.

وقالت قوات حرس الحدود الأمريكية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع. وقالت إنه على الرغم من هذه الظروف المعاكسة لا تزال قوات حرس الحدود الأمريكية تواجه مجموعات كبيرة ممن يحاولون عبور ريو جراندي.

وقالت "في محاولة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، نطلب من الجميع تجنب العبور بشكل غير قانوني".

وقال المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود إن أفراد دوريات الحدود إلى جانب وكالات الإطفاء والشرطة المحلية يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين بعد يوم من الحادث الذي وقع يوم الخميس.

وأضاف أن أفراد دوريات الحدود الأمريكية احتجزوا 53 مهاجرا بينهم 37 تم إنقاذهم من النهر. واعتقلت سلطات الحكومة المكسيكية 39 شخصا.

ويتم التركيز على تكساس في نقاش عام حاد حول الهجرة غير الشرعية والتي من المحتمل أن تلعب دورا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز