زوجة زيلينسكي للأوروبيين: بينما تعدون أموالكم نعد نحن ضحايانا

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نوهت اولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الكلفة البشرية التي تتحملها بلادها في الحرب مع روسيا وذلك في ضوء الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار المستهلكين في أوروبا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والمزمع بثها بالكامل غدا الأحد، قالت زيلينسكا:" بينما تعدون أموالكم في حساباتكم أو في جيوبكم، نقوم نحن بالفعل نفسه ونعد ضحايانا".

ورأت زيلينسكا(44 عاما) أنه يجب أن تكون قصص ووجوه الناس الذين فروا من الحرب أو حتى فقدوا حياتهم، معروفة في كل أنحاء العالم " ليس عدد القنابل التي أُسْقِطت أو المبالغ التي أُنْفِقَت بل القصص البشرية وهذه يوجد منها الآلاف".

وعن مشوار حياة زوجها الذي تحول من ممثل إلى رئيس في زمن الحرب، قالت زيلينسكا إنها تصاب بالغثيان عندما يتعجب الناس من هذا الأمر " فهو نفس الرجل الذي عرفته على الدوام".

يذكر أن زيلينسكا وزوجها يعرفان بعضهما البعض منذ فترة الدراسة الجامعية وتزوجا في عام 2003 ولهما طفلان.

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