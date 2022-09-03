تركيا تعرض وساطة على روسيا في أزمة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيسين ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أكويو النووية في تركيا وفقا للخطط المحددة.

وتابعت أن أردوغان وبوتين اتفقا على مناقشة التفاصيل عندما يجتمعان في سمرقند في أوزبكستان في قمة تعقد يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

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