تأشيرات «أممية».. الأمم المتحدة تتدخل لتسريع إصدار تأشيرات الوفد الروسي لاجتماعات الجمعية العامة

المصدر: د ب أ

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تدخلت الأمم المتحدة لتسريع إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، والمقررة في نيويورك سبتمبر الجاري.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن واشنطن لم تصدر بعد تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، والمقررة في نيويورك الشهر الجاري.

وأوضح متحدث أممي في بيان "لا يزال الأمين العام، وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، على اتصال وثيق مع الدولة المضيفة والبعثات المعنية إلى الأمم المتحدة، ومن بينها الاتحاد الروسي، فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها في اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "ننخرط بشكل مسبق مع البعثة الأمريكية بشأن توفير التأشيرات للوفود من أجل حضور اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة بالمقر الرئيسي، وننسق مع البعثة حالات معينة يتم رفعها إلينا. ونحن نفعل هذا في هذه الحالة".

ويتم إصدار التأشيرات بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة -بوصفها الدولة المضيقة- والأمم المتحدة، وهو ما يلزم واشنطن بالسماح للدبلوماسيين وأعضاء الوفود الحكومية بدخول البلاد حال أرادوا الذهاب إلى مقر الأمم المتحدة.

غير أنه يمكن تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين لعدد من المباني القليلة حول مبنى الأمم المتحدة.

وكان هناك تأجيل مؤقت في إصدار التأشيرات في الماضي من جانب الولايات المتحدة.

وتنطلق مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع. وحتى الآن أعلن أكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات، اعتزامهم الحضور.

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