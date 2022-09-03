ثاني حادث خلال أيام.. تعطل محرك سفينة متجهة إلى أوكرانيا لنقل الحبوب

المصدر: رويترز

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تعطل محرك سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا لتحميل حبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تعطل محركها لفترة وجيزة أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور في إسطنبول خلال الليل، في ثاني حادث خلال أيام.

وقالت شركة تريبيكا للشحن اليوم السبت: "إن محرك السفينة بريزا تعطل حوالي الساعة 2330 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة وأنها رست بالقرب من منطقة قنديلي في إسطنبول".

وأضافت أن السفينة رفعت المرساة في الساعة 0120 بتوقيت جرينتش اليوم السبت وكان من المقرر أن تتجه إلى منطقة رسو في جنوب البوسفور بواسطة زوارق قطر.

وذكرت تريبيكا أن حركة المرور في مضيق البوسفور توقفت وستستأنف باتجاه الجنوب الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السفينة بريزا رست جنوب البوسفور الساعة 0628 بتوقيت جرينتش.

وتم سحب ليدي زهما، وهي سفينة شحن تحمل أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذرة من أوكرانيا، إلى مرسى في إسطنبول بعد أن جنحت لفترة وجيزة بسبب تعطل الدفة ليلة الخميس.

وتندر مثل هذه الحوادث في مضيق البوسفور الخلاب، الذي يقسم أكبر مدينة في تركيا ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة وما وراءه إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، والذي يشرف على الاتفاق ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، يوم الجمعة إن السفينة بريزا خضعت للتفتيش وتم السماح لها بالإبحار إلى أوكرانيا مع سبع سفن أخرى.

وقالت اللجنة إنه حتى يوم الجمعة، تم تصدير حوالي 1.77 مليون طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، في حين تمت الموافقة على 160 رحلة داخلية وخارجية.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح ثلاثة موانئ بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو تموز بين موسكو وكييف، بوساطة من الأمم المتحدة وأنقرة.



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