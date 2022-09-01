مقتل 4 ألمان بتحطم طائرة في ناميبيا

المصدر: د ب أ

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لقيت عائلة ألمانية مكونة من أربعة أفراد حتفها في حادث تحطم طائرة في ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا.

وقال كبير المفتشين إليفاس كوينجا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء إن زوجين استأجرا طائرة "سيسنا 210" مع ابنتيهما وتحطمت ظهر الثلاثاء على حافة نهر زامبيزي.

وأضاف كوينجا أن الطائرة تحطمت بعد دقائق قليلة من إقلاعها من المدرج في إمباليلا، وهي جزيرة نهرية صغيرة في شمال شرق البلاد.

كما توفي الطيار الجنوب أفريقي في الحادث، وبدأت تحقيقات بالفعل في ملابساته.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين ردا على (د.ب.أ) أن أربعة مواطنين ألمان لقوا حتفهم، وأضافت: "سفارتنا في ويندهوك على اتصال بالسلطات الناميبية والأقارب وهي مستعدة لتقديم الدعم القنصلي".

ولم تذكر المتحدثة مزيدا من التفاصيل، مثل المكان الذي جاءت منه الأسرة في ألمانيا.

يشار إلى أن ناميبيا، التي يبلغ عدد سكانها 5ر2 مليون نسمة، هي وجهة شهيرة لقضاء العطلات، خاصة بالنسبة للألمان. وتشتهر بمناظرها الطبيعية المتنوعة، بما في ذلك صحراء ناميب، وقطاع كابريفي الخصب، وساحل سكيلتون المهجور مع العديد من حطام السفن، والوديان الصخرية.

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