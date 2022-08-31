مسؤول ألماني للغرب: لا تستخفوا بقوة روسيا العسكرية

المصدر: رويترز

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حذر الجنرال إيبرهارد تسورن المفتش العام لوزارة الدفاع الألمانية الغرب من الاستخفاف بالقوة العسكرية لموسكو قائلا إن لدى روسيا القدرة على فتح جبهة ثانية إذا اختارت القيام بذلك.

وقال تسورن لرويترز في مقابلة "ربما الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية مرهون في أوكرانيا في الوقت الحالي، ولكن مع ذلك، يجب ألا نقلل من قدرة القوات البرية الروسية على فتح جبهة قتال ثانية".

وأضاف أنه بخلاف الجيش تمتلك روسيا أيضا قوة بحرية وجوية تحت تصرفها.

وقال "لم يتم نشر معظم القوات البحرية الروسية بعد في الحرب على أوكرانيا وما زالت القوات الجوية الروسية تمتلك قدرات كبيرة أيضا مما يشكل تهديدا لحلف شما الأطلسي كذلك".

وأكد تسورن، الذي كان يتحدث قبل بدء الهجوم الأوكراني في الجنوب، أن روسيا ما زالت تمتلك قوات احتياطية كبيرة.

وقال "فيما يتعلق بجيشها، فإن روسيا قادرة بشكل كبير جدا على توسيع الصراع إقليميا. مسألة أن يكون هذا أمرا غير معقول أن تفعله روسيا شيء مختلف".

وفي إشارة إلى الوضع العسكري في أوكرانيا، قال تسورن إن ديناميكية هجوم روسيا تباطأت لكن موسكو ما زالت تمضي قدما بشكل مطرد.

وأضاف "إنهم يواصلون تقدمهم بدعم من نيران المدفعية المكثفة بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين".

وأشار أيضا إلى أن الذخيرة لدى روسيا ليست على وشك النفاد في أي وقت قريب.



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