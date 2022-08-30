برلين وباريس ترفضان اقتراح منع الروس من الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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رفضت ألمانيا وفرنسا اقتراحا يحظر تماما السماح بدخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي في ورقة موقف مشتركة.

وجاء في ورقة الموقف التي تم إرسالها إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده في براغ اليوم الثلاثاء وغدا: "يجب أن نفكر في طرق أكثر ذكاء لاستخدام الوسيلة المهمة لإصدار التأشيرات".

وبينما وافقت الورقة على التدقيق الشديد في طلبات التأشيرات التي يقدمها المواطنون الروس نظرا للمخاطر الأمنية المحتملة، حذرت من الاستهانة "بالقوة التحويلية لتجربة الحياة في الأنظمة الديمقراطية من واقع الخبرة الشخصية".

وأضافت الورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب أن تعكس سياساتنا المتعلقة بالتأشيرات ذلك وأن تستمر في السماح بتواصل الأشخاص مع بعضهم البعض مباشرة في الاتحاد الأوروبي مع المواطنين الروس غير المرتبطبن بالحكومة الروسية".

ودافعت الورقة عن الحفاظ على الإطار القانوني الحالي بما يسمح للطلاب والفنانين والعلماء وأصحاب المهن الرئيسية الأخرى بدخول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كانوا يواجهون الملاحقة السياسية شخصيا في روسيا.

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