فيما يستعد فريق أممي لزيارتها.. تجدّد القصف على محطة زابوريجيا النوويّة

المصدر: د ب أ

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بينما كان فريق خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يستعد للتوجه إلى محطة زابوريجيا النووية، اتهمت القوات الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة، مما أدى إلى وقوع أضرار جديدة في الموقع.

ونقلت وكالة إنتر فاكس للأنباء عن الإدارة العسكرية الروسية في مدينة إنيرهودار في جنوب أوكرانيا أمس الاثنين، قولها إن "الوحدات الوطنية للقوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نيران المدفعية بالقرب من وحدات مفاعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وتردد أن سقف قاعة تخزين اليورانيوم قد تضرر.

كما تم نشر الصور على تطبيق تليغرام من قبل فلاديمير روجوف، الحاكم العسكري المعين من قبل موسكو لمنطقة زابوريجيا.

وزعم روجوف أن الطلقات أطلقت من مدفع هاوتزر إم 777 الذي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا به.

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