سنغافورة تكشف عن تأشيرات عمل طويلة الأمد لجذب العمالة الأجنبية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجري سنغافورة إصلاحات في قواعد التأشيرات لجذب العمالة الأجنبية وتخفيف قيود سوق العمل التي تساهم في ضغوط الأجور والأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة القوى العاملة السنغافورية القول إن القواعد الجديدة سوف تسمح للأجانب الذين يكسبون ما لا يقل عن 30 ألف دولار سنغافوري (431ر21 دولارا أمريكيا) شهريا بالحصول على تصريح عمل لمدة خمسة أعوام، بشرط السماح لمن يقومون بإعالتهم بالبحث عن عمل.

ويُسمح للمرشحين الاستثنائيين العاملين في مجالات الرياضة والفنون والعلوم والقطاعات الأكاديمية الذين لا يستوفون معايير الراتب أيضا بالحصول على تأشيرة طويلة الأجل بموجب ما يسمى برنامج الخبرات والشبكات الخارجية الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وقال وزير القوى العاملة تان سي لينج للصحفيين اليوم الاثنين: "كل من الشركات وذوي المهارات يبحثون عن أماكن آمنة ومستقرة للاستثمار والعيش والعمل فيها. سنغافورة مم هذه الأماكن ... لذلك فإنه قد حان الوقت للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز عالمي للمهارات".

يشار إلى أن الإعلان هو الأحدث في سلسلة من القرارات هذا العام تهدف إلى معالجة سوق العمل الذي لا يزال ضيقا، بالإضافة إلى جذب الشركات الدولية لدفع طموحات سنغافورة كمركز مالي عالمي، وذلك بعد الركود الذي شهدته حقبة الوباء في العمالة الأجنبية رفيعة المستوى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز