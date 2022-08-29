روسيا تمهد لضم أجزاء من أوكرانيا عبر "استفتاءات"

المصدر: د ب أ

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يبدو أن روسيا تمهد الطريق لضم الأجزاء التي تسيطر عليها من أوكرانيا عبر إجراء استفتاءات، حسب سيرجي كيرينكو المسؤول في الكرملين، الذي أشار أمس الأحد، إلى استطلاعات حديثة تظهر تأييداً في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا، المعروفين باسم "دونباس"، للانضمام إلى روسيا بنسب تتراوح بين 91 % إلى 92%.

وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين سيطرت عليهما روسيا أخيراً، قال كيرينكو إن مستوى التأييد يتراوح بين 75% إلى 77%. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر، إنه إذا أظهر الناس تأييدهم للانضمام إلى روسيا، فإن الكرملين سيستجيب.

ومع ذلك، فإنه ليس لدى روسيا السيطرة الكاملة على جميع المناطق التي تلمح إلى أنها جاهزة للضم. وتسيطر أوكرانيا على أجزاء كبيرة من دونيتسك وألمحت إلى تنفيذها هجوماً مضاداً في خيرسون.

كما أن هناك الكثير من الشكوك حول صحة البيانات. وقال موقع "ميدوزا" الإخباري عبر موقعه، أخيراً، إن استطلاعات الرأي التي أجراها أظهرت انقساماً بنسبة 30% تقريباً لصالح الانضمام إلى روسيا و30% ضده، بينما امتنع البقية عن إبداء آرائهم.

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