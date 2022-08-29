رغم كل شيء.. ترامب المرشح المفضل للجمهوريين في الانتخابات المقبلة

المصدر: د ب أ

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كشف استطلاع رأي لصحيفة "يو إس أيه توداي" وشركة "إيبسوس للأبحاث"، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال شخصية محبوبة في أوساط الحزب الجمهوري، حيث يرى معظم الناخبين الجمهوريين أنه يجب أن يكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الاستطلاع أُجري بعد تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" مقر ترامب بمنتجع "مار أيه لاجو" بولاية فلوريدا. وتشير النتائج إلى قبضة ترامب المستمرة على الحزب الجمهوري على الرغم من مشاكله القانونية الكثيرة.

وقال نحو 59% من الناخبين الجمهوريين إن ترامب يجب أن يكون مرشح الحزب في عام 2024، وأنه يستحق "أن يعاد انتخابه"، بينما قال 41% ممن شملهم الاستطلاع إنه حان الوقت لإجراء تغيير بالحزب، وأن ترامب يجب ألا يخوض الانتخابات.

في المقابل، قال 56% من الناخبين الديمقراطيين الذين تم استطلاع آرائهم، إنه آن الأوان لإحداث تغيير في الحزب الديمقراطي، بينما قال 44% إن الرئيس جو بايدن يجب أن يكون مرشح الحزب لانتخابات 2024، وأنه يستحق أن يعاد انتخابه.

ويرى نحو 82% من الناخبين الجمهوريين أن ترامب بإمكانه الفوز في الانتخابات، بينما قال 60% من الناخبين الديمقراطيين نفس الشيء بالنسبة لبايدن.

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