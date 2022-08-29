بوريل يستبعد إجماع الاتحاد الأوروبي على منع التأشيرات عن الروس

المصدر: رويترز

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ذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، أنه من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع، حظر التأشيرات على جميع الروس في وقت تثار فيه الحاجة إلى وضع مثل هذا الحظر موضع التنفيذ.

وقال بوريل الذي يرأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة (أو.آر.إف) التلفزيونية النمساوية: "لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعاً ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب".

وأضاف: "أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام.. لكنني لا أحبذ منع الروس جميعاً من الحصول على التأشيرات".

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