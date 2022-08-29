جولة ثانية من المناورات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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تنطلق الجولة الثانية من مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدءاً من اليوم الاثنين.

ووفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، ذكرت وزارة الدفاع الكورية أن المناورات التي ستستمر حتى الخميس المقبل ستركز على تعزيز القدرة على الهجوم المضاد وإجراء العمليات العسكرية المضادة.

كانت الجولة الأولى من المناورات التي تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد" قد جرت في الفترة من 22 إلى 26 من الشهر الجاري.

وقال مسؤول دفاعي في كوريا الجنوبية إن "هذه المناورات ذات الطبيعة الدفاعية تهدف إلى ضمان سلامة الأراضي الكورية استجابة للأعمال العدائية".

وتندد كوريا الشمالية مراراً وتكراراً بالمناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات بسبب التجارب الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية التي تتعرض لعقوبات من جراء هذه التجارب.

ورفضت كوريا الشمالية أخيراً المبادرة الجريئة التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بتقديم مساعدات مقابل نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

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