بسبب كورونا.. وزير العدل الألماني يتهم زميله وزير الصحة بإثارة الذعر

المصدر: د ب أ

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اتهم وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، زميله وزير الصحة كارل لاوترباخ بإثارة الذعر في إطار تنفيذ سياسة مكافحة فيروس كورونا.

كان لاوترباخ رد على سؤال في مقابلة عن إعادة تفعيل الصفة القانونية للوضع الوبائي على المستوى الوطني، قائلاً إنه من الممكن التعامل مع الوضع دون اللجوء لأداة الطوارئ هذه في حال عدم ظهور طفرات جديدة لكورونا، وأردف أن هذا هو ما يأمله.

كانت هذه الصفة القانونية هي الأساس في الشتاء الماضي لفرض إجراءات أكثر تشدداً من الإجراءات المخطط لاتخاذها في الخريف المقبل، ومن ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بتقييد المخالطات وإغلاق المدارس.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غداً الاثنين، قال بوشمان المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر: "لا أعول على إثارة الذعر في شيء، وليس هناك في الوقت الحالي أي مؤشرات على وجود مثل هذه الطفرات للفيروس".

وأضاف أن إعادة تفعيل الصفة القانونية للوضع الوبائي "يجب أن يوافق عليه البرلمان، ولا تتوافر أغلبية لهذا داخل الائتلاف الحاكم، لأن الديمقراطيين الأحرار قالوا إنه يجب فتح الجحيم بمعنى الكلمة بيننا قبل أن نوافق على هذا".

يذكر أن مشروع القانون الجديد للحكومة ينص على الارتداء الإجباري للكمامة في وسائل النقل البعيد، إضافة إلى الارتداء الإجباري للكمامة وإجراء اختبار للكشف عن كورونا في المستشفيات ودور الرعاية، ويمكن لكل ولاية أن تقرر إجراءات وساعة المدى.

وقال بوشمان إنه لا يرى مشكلة في اختلاف الإجراءات بين الولايات وهو ما يطلق عليه "البساط المرقع".

وعن علاقته بلاوترباخ المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، قال بوشمان: "لدينا علاقة عمل احترافية وبناءة، لكن بالطبع هو له تصورات مختلفة بحكم دوره".

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