زيلينسكي يشيد بالقوات الجوية الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور القوات الجوية لبلاده في الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو، أمس السبت، في كييف: "كانت روسيا تأمل في تدمير قواتنا الجوية في الساعات الأولى، وبالطبع كان هذا هدفاً مجنوناً تماماً مثل العديد من الأهداف الأخرى أيضاً".

وأضاف أن الطيارين الأوكرانيين على الدرجة الأولى من التفوق، وقد أشادت الدول الأخرى بقدراتهم.

كان زيلينسكي قد هنأ في وقت سابق أعضاء السلاح بـ "يوم القوات الجوية".

وأكد الرئيس الأوكراني مرة أخرى أن "النضال من أجل الحرية واستقلال البلاد لا يمكن أن ينجح إلا إذا عملنا معاً".

وذكر زيلينسكي: "إنه جهد قائم على التعاون، وهي نتيجة لا تتحقق إلا بقوة جميع من يقدرون الحرية ولا يتسامحون مع الاستبداد ويتضامنون"، في إشارة إلى الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي أنه ينبغي أيضاً تكريم أنصار أوكرانيا في الخارج، مضيفاً: "الحرية دائماً تنتصر".

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