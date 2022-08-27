روسيا تدمر مستودع صواريخ وقذائف أسلحة أمريكية في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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دمرت القوات الروسية مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية، أوردت مقتطفات منها قناة"آر تي عربية" اليوم السبت: "باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر/ أم 777/أمريكية الصنع".

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