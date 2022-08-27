زيلينسكي محذراً: الوضع في محطة زابوريجيا النوويّة لا يزال خطراً

المصدر: د ب أ

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حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من كارثة محتملة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة بجنوب أوكرانيا، بعدما تسبب انقطاع للكهرباء في إغلاق طارئ لاثنين من المفاعلات بالمحطة.

وقال زيلينسكي في كلمة بالفيديو مساء أمس الجمعة "أريد أن أؤكد أن الموقف لا يزال خطرا للغاية.. أي تكرار .. سوف يعيد محطة الطاقة مجددا إلى حافة الكارثة".

كما جدد زيلينسكي دعوته لقيام فريق من الخبراء الدوليين بفحص المحطة وكذلك لانسحاب القوات الروسية المحتلة من المحطة.

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