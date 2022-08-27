الرئيس الباكستاني يستغيث بالداخل والخارج لمساعدة ضحايا الفيضانات

المصدر: د ب أ

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ناشد الرئيس الباكستاني عارف علوي أمس الجمعة أبناء شعبه في الداخل والخارج والمجتمع الدولي لدعم ضحايا الفيضانات، الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى الإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل بعدما أدت الأمطار والفيضانات غير المسبوقة إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل معيشة السكان عبر مناطق البلاد المختلفة، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأعرب الرئيس، في بيان، عن أمله في أن يتقدم الباكستانيون، الذين أظهروا بالفعل روحا خيرية ملحوظة في الماضي، مرة أخرى ليساهموا بسخاء بصورة نقدية وعينية لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة التي تبذلها الحكومة والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

ودعا جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين إلى تقديم خبراتهم ودورهم القيادي لإنقاذ وإجلاء وتأهيل المتضررين من خلال توفير المأوى والغذاء والمرافق الطبية لهم.

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