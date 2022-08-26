اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار مساعدات لأفريقيا في "تيكاد"

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليوم الجمعة أنه من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس في مطلع الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة، التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد). وسيشارك كيشيدا في المؤتمر عبر الإنترنت لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بمرض كوفيد-19.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة على النبأ.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء إن القضايا الأخرى ستشمل الأمن الغذائي لأفريقيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.

ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ العام 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في إفريقيا، وتستضيفه الأمم المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وسيحضر وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي المؤتمر ومن المقرر أن يلتقي بنظيره التونسي اليوم الجمعة قبل انعقاد المؤتمر الرئيسي.

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