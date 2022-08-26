جواو لورينسو يحتفظ بالرئاسة في الانتخابات الأنغولية

المصدر: د ب أ

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احتفظ الرئيس الأنغولي جواو لورينسو بالسلطة أمس الخميس بعد فوز حزبه "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية بالبلاد.

ومنحت نتائج الانتخابات، التي جرت يوم الأربعاء، حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا 7ر51 % من التصويت البرلماني، ما يعني أنه سيحصل على 124 مقعدا من بين 220 مقعدا في البرلمان.

ويختار الحزب، الذي يسيطر على البرلمان، رئيس البلاد، ما يعني أنه من المقرر أن يحصل لورينسو على ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

وحصل حزب الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام "يونيتا"، أكبر حزب معارض، بقيادة أدالبيرتو كوستا جونيور على 5ر44 % من الأصوات، ما يمنحه 90 مقعدا في البرلمان.

النتائج هي توقعات مبنية على فرز 3ر97 % من الأصوات.

وكان لورينسو (68 عاما) وحزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، التي احتكرت السياسة في البلاد منذ الاستقلال عن البرتغال في العام 1975، قد وعدوا بإصلاحات اقتصادية واستثمار في قطاع الصحة العامة ووضع حد للفساد المستشري.

ونظم حزب يونيتا حملته على تنويع الاقتصاد القائم على النفط وخلق فرص ذات دخل أفضل لقطاع أوسع من المجتمع.

وكان ينظر إلى يونيتا وزعيمه جينيور (60 عاما)، على أنهما يتمتعان بزخم خلال الحملة الأخيرة وحققا مكاسب، وتحديدا في المناطق الحضرية وبين الناخبين الشباب

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