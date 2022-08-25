زيلينسكي: مقتل 22 شخصاً في قصف روسي لمحطة قطارات في دنيبروبتروفسك

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قصفا روسيا لمحطة قطارات شابلين في إقليم دنيبروبتروفسك أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وأظهرت صور أولية من موقع القصف، الذي لم يتم التحقق منه بعد، إصابة قطار ركاب في القصف.

وقال زيليسيكي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك عبر الفيديو إن "رجال الإنقاذ يقومون بعملهم. للأسف، ربما يرتفع عدد القتلى. هكذا نعيش كل يوم. هذه هي الطريقة التي كانت تستعد بها روسيا لاجتماع مجلس الأمن الدولي".

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