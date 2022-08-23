الجفاف يهدد ما يقرب من نصف أوروبا

المصدر: د ب أ

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يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية، نشر يوم الاثنين.

وقال التقرير إنه اعتبارا من 10 أغسطس ، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى تحذير من الجفاف، بينما تتخذ 17% من المناطق التي شملها مسح، حالة تأهب قصوى.

وقال الباحثون إن الظروف الجافة مرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو فصاعدا التي أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. كما أثر انخفاض حجم المياه سلبا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.

وقال الباحثون إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية ، مع تأثر الذرة وفول الصويا ودوار الشمس.

وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فيها الظروف سوءا هي تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف في ربيع عام 2022 مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناط

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