بايدن يتحدث مع قادة غربيين وسط التطلع لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

المصدر: د ب أ

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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، مع القادة الغربيين الذين يتطلعون إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة رداً على موقف طهران من الاقتراح الأخير.

وتحدث بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وكانت الدول الأربع من بين الدول الموقعة على الاتفاق الأصلي، والذي شمل أيضاً روسيا والصين.

وناقشت الدول الأربع "المفاوضات الجارية" نحو التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك "الحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط"، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن ملخص أمريكي للمكالمة صدر الأحد.

وتحدث القادة الأربعة أيضاً عن "جهود مشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار"، بحسب البيان. إضافة إلى ذلك، ناقشوا الوضع الحالي في أوكرانيا وتعهدوا بمواصلة الدعم للدولة في معركتها مع روسيا.

يشار إلى أن إيران ومجموعة 4+1 (بريطانيا وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا) تجري مفاوضات منذ أبريل عام 2021 لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بمشاركة الولايات المتحدة، دون التوصل إلى نتيجة ملموسة.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وفرضت عقوبات قاسية ورداً على ذلك رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم من 3.67% إلى 20%.

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