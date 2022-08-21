هل ينجح وزير الداخلية الفرنسي بتعديل صياغة قانون «الحق في الأرض»؟

المصدر: د ب أ

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يرغب وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان في إعادة صياغة قانون الاكتساب التلقائي للجنسية الفرنسية بالنسبة للمولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين و المعروف ب "الحق في الأرض".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة زيارته إلى جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي،التي تصنف في "التقطيع الفرنسي الداخلي" الدائرة الفرنسية رقم 101،و تعاني من تدفق الهجرة غير الشرعية،إضافة إلى انعدام الأمن و مشاكل اجتماعية أخرى.

و قال الوزير "آمل أن تكون لي القدرة على تضمين التعديل الذي سيتم عرضه للتصويت في البرلمان التزامًا "لأحد الوالدين للطفل الذي يولد في فرنسا بأن يكون مقيما بانتظام لأكثر من عام على الأرض الفرنسية (مقابل ثلاثة أشهر حاليًا) ، ليكتسب المولود الحق التلقائي في الجنسية الفرنسية.

و يكتسب الأشخاص المولودون في فرنسا لأبوين أجانب الجنسية الفرنسية تلقائيًا عندما يصلون لسن 18، بشرط أن يكونوا مقيمين في فرنسا عندما يبلغون سن 18 عامًا منذ سن 11 على الاقل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ويعتبر هذا الإجراء للحصول على الجنسية ساري المفعول منذ عام 1889 تحت اسم €حق الأرض) ، مع التعديل الوحيد لعام 1993 (قانون باسكوا -1998 (قانون غيغو).

ومع ذلك، فإن القانون يترك للمستفيدين من حق الأرض رفض الجنسية الفرنسية بين سن 17 سنة ونصف و19 سنة.

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