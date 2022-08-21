3000 شرطي يطاردون مشعلي الحرائق في هذا البلد

المصدر: د ب أ

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خصصت فرنسا ثلاثة آلاف شرطي لملاحقة مشعلي الحرائق، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على حرائق غابات مدمرة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تصريح لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نشرته اليوم الأحد، إن "رجال شرطة البيئة" سيكونون مكلفين بمتابعة الجرائم البيئية وخاصة الحرق العمد.

وأوضح أن الهدف هو أن يكون هناك أفراد أمن متخصصون في الجرائم البيئية في كل لواء شرطة.

وتكافح فرق الإطفاء الفرنسية للسيطرة على حرائق الغابات في الكثير من مناطق البلاد هذا الصيف، وهي حرائق يصعب السيطرة عليها بالنظر لفترات الجفاف الطويلة.

ويُشتبه في أن بعض الحرائق قد جرى إشعالها عمدا.

ووفق دارمانان، فقد جرى إلقاء القبض على 26 شخصا أشعلوا حرائق عمدا هذا الصيف، بينما يجري رصد 80 إلى 120 حريقا جديدا يوميا .



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