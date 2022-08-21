الجفاف القاسي يطال 5.7 ملايين شخص في هوبي الصينية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالت تأثيرات الجفاف في هوبي بوسط الصين أكثر من 7ر5 مليون شخص، وفق مديرية إدارة الطوارئ في مقاطعة هوبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مديرية إدارة الطوارئ في مقاطعة هوبي اليوم الأحد قولها: "إن ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار أثرت على 84 منطقة".

وبالإضافة إلى ذلك، واجه إجمالي 218100 شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر 690470 هكتارا من المحاصيل بسبب الجفاف.

ولمواجهة هذا الوضع، قامت هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية مساء الجمعة لماضي، وهو أدنى مستوى.

كما أوفدت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز