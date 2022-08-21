ألبانيا تعتقل روسيين وأوكرانيا حاولوا دخول مصنع حربي

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الألبانية في بيان، أمس السبت، أن اثنين من جنودها أصيبا خلال محاولتهما منع روسيين وأوكراني من محاولة دخول مصنع حربي في وسط البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي بعثت به إلى وسائل الإعلام: "حاول ثلاثة أشخاص يحملون جوازات سفر روسية وأوكرانية دخول المصنع".

وأضافت الوزارة: "على الفور، تصدى لهم الضباط الذين كانوا يحرسون المصنع، لكن خلال جهودهم لإيقاف الرعايا الأجانب الثلاثة، أصيب اثنان من جنودنا".

وتابعت قائلة إن حالة الجنديين مستقرة وإن الأجانب الثلاثة اعتُقلوا.

وقالت الوزارة إنه تم اعتقال الأجانب الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن الأشخاص الثلاثة "يشتبه في قيامهم بالتجسس".

وقالت وزارة الدفاع إن أحد المعتقلين روسي يبلغ من العمر 24 عاماً ودخل أراضي المصنع وكان يحاول التقاط صور.

وأضافت الوزارة إن الرجل رش نوعاً من الرذاذ على الجنود أثناء محاولته الهرب بعد أن أوقفه الحراس.

وتم اعتقال اثنين آخرين بجوار المصنع وهما امرأة روسية تبلغ من العمر 33 عاما ورجل أوكراني يبلغ من العمر 25 عاماً.

وخلال الحكم الشيوعي كان مصنع جرامش الألباني ينتج النسخة الروسية من البندقية "إيه.كيه 47" وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة يقدم المصنع الآن خدمات تصنيعية لقطاع الدفاع. ولا يتطرق الموقع إلى التفاصيل.

وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009.

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